Gleici Damasceno esbanja beleza em clique na praia

Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, ganhou elogios ao postar nas redes sociais uma foto curtindo o dia na praia

A atriz e ex-BBB Gleici Damasceno impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 27, ao recordar uma foto em que aparece em uma praia paradisíaca. Ela aproveitou o dia do tradicional TBT para recordar um registro esbanjando beleza e suas curvas impecáveis.

Na foto postada no feed do Instagram, a campeã do Big Brother Brasil 18 surge usando um biquíni preto e boné claro, e faz pose em um barco em meio a um mar cristalino. "Um #tbt sendo apenas gostosa na praia", escreveu ela na legenda da publicação.

O post da ex-BBB rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários com elogios. "Gata", disse a ex-BBB Hariany. "Fantástica", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa", falou outra. "Que sereia", comentou uma fã. "Que mulher", cimentou mais uma.

Vale lembrar que recentemente alguns internautas começaram a perceber algumas curtidas para lá de especiais do ator Michael B. Jordan nas postagens de Gleici. O astro gostou de alguns cliques da influenciadora digital, deixando a web maluca. "Se eu fosse a Gleici, já estaria iludida, pensando no meu vestido de noiva", comentou um. "Meta de vida abrir o Instagram e ter 2 likes dele", disparou um outro internauta.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gleici Damasceno (@gleicidamasceno)

Gleici celebra estreia na Netflix

Depois de anos estudando teatro, a influenciadora Gleici Damasceno vai estrear como atriz na Netflix. A famosa é uma das estrelas do filme Noites Alienígenas, que foi gravado inteiramente no Acre. Em declaração exclusiva a CARAS Brasil, a artista, que já chegou a ser aprovada no curso de artes cênicas da Universidade Federal do Acre, destacou que sua estreia na plataforma de streaming é um sonho realizado.

"É uma realização enorme, uma emoção muito grande estar vivendo isso. O Noites Alienígenas é muito mais que uma obra cinematográfica, é um retrato da Amazônia que está repleta de personagens e histórias que precisam ser mostradas e conhecidas", disse ela.