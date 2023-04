Gisele Bündchen surge sem maquiagem e impressiona: “Não envelhece”

Na véspera da Páscoa, Gisele Bündchen abre as portas de sua cozinha e ensina a fazer sobremesa, mas beleza natural rouba a cena

Discreta em sua vida pessoal, Gisele Bündchen surpreendeu seus 21 milhões de seguidores ao abrir as portas de sua cozinha e compartilhar a receita de uma de suas sobremesas favoritas neste sábado, 8. Mas o que chamou a atenção dos fãs da modelo foi a beleza natural, já que ela dispensou a make para o registro.

Aos 42 anos, Gisele esbanjou jovialidade ao aparecer sem rugas ou linhas de expressão no vídeo, relembrando sua imagem no início da carreira. A loira também apostou na textura natural dos fios dourados e deixou os cachinhos aparecerem em um rabo de cavalo. Além da beleza, a brasileira que conquistou as passarelas mundiais dá um show de simpatia.

“Uma das minhas sobremesas favoritas, o único parfait de morango com coco e chocolate! Obrigada Joanne por me ensinar como fazer essa delícia! Espero que gostem! Obs. Você pode trocar a fava de baunilha, por uma colher de chá de extrato de baunilha.”, a loira legendou a publicação em que ensina a receita de um Parfait de morango.

Nos comentários, os fãs da musa elogiaram: “Nem prestei atenção na receita, só na sua beleza mesmo! Sorry”, um seguidor foi sincero. “Não tem como prestar atenção na receita, a mulher é bonita demais, meu pai”, confessou outra. “A mulher ainda é mais linda sem maquiagem...Como assim??”, elogiou uma terceira. “Não envelhece nunca”, pontuou outra.

Tarólogo prevê surpresas para Gisele Bündchen em 2023

O tarólogo Val Couto fez suas previsões para o ano de Gisele e garantiu que ela deve esperar muitas surpresas em 2023. Segundo o vidente, esse novo amor da modelo promete uma união maior, e garantiu que a loira deve se casar pela segunda vez em 2023: "Ela casa de novo, terá algo novo na vida dela", ele contou em entrevista à CARAS Brasil.