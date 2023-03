Gisele Bündchen faz reflexão na web e esbanja beleza em clique natural: ''A mulher perfeita''

Top model Gisele Bündchen coleciona elogios dos seguidores pela beleza ao surgir toda natural em clique em meio à natureza

Dona de uma beleza estonteante, a top model Gisele Bündchen (42) encantou seus seguidores nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar um clique em que aparece toda natural!

Sem maquiagem, a loira ostentou sua beleza ao posar com um sorriso singelo no rosto em meio à natureza, entre capins, na foto publicada em seu perfil no Instagram e aproveitou para dividir uma mensagem positiva com seus fãs.

"'Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade'. Estoicismo", escreveu Gisele ao legendar a publicação, citando frase da doutrina filosófica.

Nos comentários, os admiradores enalteceram a beleza de Gisele e não pouparam elogios à gata. "A única que empata com a Natureza! Em beleza, harmonia, sensatez e por aí vai", disse uma. "A mulher perfeita", exaltou outra. "Gisele, como é ser a pessoa mais bonita desse planeta?", questionou um terceiro. "A definição de BELA foi atualizada com sucesso depois dessa foto", babou mais um.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Ex-autor da Record quer Anitta ou Gisele Bündchen em novo filme

Autor de novelas como Amor e Revolução, Os Mutantes e A Escrava Isaura, o roteirista Tiago Santiago (59) tem dedicado o tempo que esteve longe das telinhas da TV para a produção de filmes nacionais e internacionais. Um de seus projetos está sendo idealizado para uma grande estrela brasileira e suas escolhas são nomes comoAnitta (29), Gisele Bündchen (42) e Alice Braga (39).

"Heinous Trap é um filme de suspense que escrevi para uma grande estrela brasileira fazer com um grande ator norte-americano. [Agora] estamos buscando investidores", conta ele, em conversa exclusiva com a CARAS Brasil. O artista explica que a fase precisa de um "seed money", dinheiro semente, em português, para conseguir a garantia de pessoas para compor o elenco.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!