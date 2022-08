Giovanna Lancellotti renova o visual e resultado chama a atenção

A atriz Giovanna Lancellotti exibiu o seu novo visual nas redes sociais e impressionou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 12h04

Giovanna Lancellotti (29) mostrou nas suas redes sociais o seu mais novo visual. A atriz revolveu renovar as madeixas loiras e chamou a atenção dos seguidores.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou fotos e vídeo exibindo os cabelos, agora mais claros do que antes.

Os amigos da musa dispararam elogios nos comentários. "Um cabelo é um cabelo né. GATA", disse Mel Fronckowiak; "Uauuuuu", comentou Rafa Kalimann; "Nem cheguei em casa ainda vc já mudou o cabelo, ficou demais!", elogiou Leandro Lima.

E claro que os admiradores também não ficaram de fora. "Maravilhosa", "Belíssima", "Ê mulher bonita!", "Cabelo de milhões", disseram eles.

GIOVANNA LANCELLOTTI ANUNCIA INÍCIO DOS ENSAIOS DE RICOS DE AMOR 2

Giovanna Lancellotti pegou os seus fãs de surpresa ao posar ao lado de parte do elenco de Ricos de Amor e anunciar o início da preparação para o segundo filme, produzido pela Netflix. Pelos Stories do Instagram, a atriz compartilhou vários cliques com os colegas de elenco e já deixou o público animado para a sequência.

