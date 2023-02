Giovanna Lancellotti ousa em look todo de crochê e chama atenção da web: ''E essa barriga?''

Atriz Giovanna Lancellotti exibe barriga sarada ao apostar em saia e top de crochê para apuração do Carnaval do Rio na Sapucaí

A atriz Giovanna Lancellotti (28) roubou a cena nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar a produção impecável para acompanhar a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, que aconteceu na Marquês de Sapucaí na tarde de quarta-feira, 22, e teve a Imperatriz Leopoldinense como grande campeã do Carnaval 2023, a artista, que desfilou na Beija-Flor de Nilópolis, escolheu um look todo de crochê.

Vale destacar que a atriz, namorada de Gabriel David, foi convidada pela sogra, Fabíola David, para ocupar o posto que foi dela por 30 anos, o de destaque no carro abre-alas da agremiação carioca.

Usando um top e saia midi brancos, ela deixou sua barriga sarada à mostra e completou o visual com uma boina na mesma cor e uma bolsinha preta."De ontem com esse lookinho totalmente minha cara", escreveu Gi Lancellotti na legenda.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Musaaa", "Tá tão linda", "Ô bicha bonita", "Gi, e essa barriga aí? Você vai passar os treinos pra gente quando????", "A mais linda", "Perfeita", "Chique", destacaram.

Confira o look de Giovanna Lancellotti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna Lancellotti, Ludmilla e Natália Deodato: veja as fantasias das famosas!

O desfile da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis foi cheio de emoção e contou com acidente e presença de famosos como Giovanna Lancellotti, Natália Deodato, Babu Santana e Ludmilla.

A escola de samba escolheu o tema "Brava gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência", relembrando 2 de julho de 1823, quando aconteceu a independência do Brasil na Bahia. Antes do desfile começar, um carro da escola pegou fogo e os bombeiros tiveram que ser acionados. Felizmente, a chama foi apagada e o trabalho seguiu.

A cantora Ludmilla não desfilou e nem se fantasiou, mas cantou o samba-enredo da escola com o icônico Neguinho da Beija-Flor. Giovanna Lancellotti que teve fantasia com muita transparência e detalhes dourados. Ela estava no carro abre-alas da escola, que representava a Justiça. Esse foi o primeiro desfile dela na escola no qual a família de seu namorado, Gabriel David, está à frente.

