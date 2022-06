Giovanna Lancellotti exibe corpaço ao posar de biquíni em pedras

Atriz Giovanna Lancellotti esbanjou beleza na Chapada dos Veadeiros e impressionou

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 12h30

A atriz Giovanna Lancellotti (29) encantou na rede social ao compartilhar fotos curtindo a Chapada dos Veadeiros com muita beleza.

Nesta terça-feira, 14, a famosa mostrou os registros aproveitando o sol do local com um biquíni amarelo e impressionou com suas curvas deslumbrantes.

"Não é todo dia que se passa uma tarde tomando sol num imenso Quartzo Rosa né?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a atriz foi coberta de elogios ao surgir com o namorado, o empresário Gabriel David. "Belíssima", admiraram os fãs. "Simplesmente maravilhosa", falaram outros.

No início do ano, Giovanna Lancellotti arrancou mais elogios ao aparecer de biquíni fininho curtindo Fernando de Noronha.

Giovanna Lancellotti esbanja beleza na Chapada dos Veadeiros; veja as fotos: