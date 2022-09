Giovanna Lancellotti esbanja beleza ao posar com um vestido preto fendado: "Sempre linda"

Atriz Giovanna Lancelloti surgiu belíssima ao posar com um vestido preto com fenda poderosa para a noite

Redação Publicado em 18/09/2022, às 19h11

No último sábado, 17, Giovanna Lacenllotti(29) arrancou suspiros de seus seguidores na internet. A atriz exibiu seu look preto usado para um evento no Rio de Janeiro e surpreendeu a web.

Através do seu perfil no Instagram, Giovanna Lancellotti exibiu seu look usado no último sábado. Com uma produção all black, Gi esbanjou toda sua beleza.

A atriz, que recentemente esteve em Amazonas para as gravações de Ricos de Amor 2, apostou em um vestido preto para a ocasião. Com uma fenda poderosa, Giovanna roubou a cena, além de completar a produção com uma make glow e um batom vermelho vibrante.

Nos comentários do post, os seguidores de Gi Lancellotti marcaram presença para enaltecer a beleza da atriz: "Sempre linda", escreveu um internauta. "Como é linda", disse outro. "Maravilhosa demais", destacou o terceiro.

Confira o look usado por Giovanna Lancellotti:

Giovanna Lancellotti exibe bastidores de 'Ricos de Amor 2':

Na última segunda-feira, 15, Giovanna Lancellotti, decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30).

A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.

