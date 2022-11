Giovanna Lancellotti arranca elogios em novas fotos: ‘Que linda’

Atriz Giovanna Lancellotti aposta em regata branca e cabelo diferentão e deixa seguidores sem ar

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 21h37

Nesta quinta-feira, 10, a atriz Giovanna Lancellotti (29) decidiu deixar seus seguidores sem ar, ao exceder os limites da beleza! Em suas redes sociais, a morena apareceu fazendo carões para a câmera e arrancou elogios de seus fãs.

Em três fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a morena posa usando um look todo branco, com apenas uma regata, calça e tênis. Com uma luz refletindo o rosto dela e deixando o resto escuro, ela exibe toda sua beleza.

“Minha Pupi linda”, disse a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (39). “Que lindaaaaa”, exaltou a atriz Grazi Massafera (40). “Ah para”, brincou a atriz e apresentadora Maísa (20). “Meu Deus”, exclamou a atriz Mel Maia (18). Além das milhares de emojis de carinhas apaixonadas e corações que foram enviados à atriz.

Veja a publicação de Giovanna Lancellotti que arrancou elogios de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)



Giovanna Lancellotti exibe bastidores de 'Ricos de Amor 2':

Na segunda-feira, 15, Giovanna Lancellotti, decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30). A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.