Giovanna Lancellotti arranca elogios ao relembrar cliques de biquíni em Noronha: ''Que mulher''

A atriz Giovanna Lancellotti elevou a temperatura ao recordar fotos em Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 12h21

Giovanna Lancellotti (28) deixou os seus seguidores de queixo caído ao dividir cliques exibindo o seu corpaço.

Relembrando uma das suas passagens por Fernando de Noronha, a atriz conquistou uma chuva de elogios na publicação do Instagram.

Nas imagens, ela aparece ostentando as curvas com um biquíni fino enquanto faz sombra com folhas de árvores.

"Acordei com saudade de água salgada e do sol de nóronha", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios: "Que fotos mais lindas", "Meu deus, você é perfeita", "A perfeição em forma de gente", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE GIOVANNA LANCELLOTTI