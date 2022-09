Giovanna Lancellotti aposta em look azul confortável para curtir o dia: "Deusa"

Atriz Giovanna Lancellotti exibiu seu look do dia nas redes sociais e encantou a web com os registros ao lado do namorado, Gabriel

Redação Publicado em 26/09/2022, às 08h42

No último domingo, 25, a atriz Giovanna Lancellotti (29) encantou a web ao compartilhar fotos do seu dia nas redes sociais. A morena posou com um look azul ao lado do namorado, Gabriel O. David e recebeu diversos elogios na web

Através do seu perfil no Instagram, Giovanna Lancellotti dividiu uma série de registros com seus seguidores, inclusive fotos ao lado do namorado.

Para curtir o dia de sol no Rio de Janeiro, Giovanna Lancellotti apostou em um conjunto de calça e cropped, ambos em um tom de azul vibrante.

Esbanjando beleza, Giovanna Lancellotti arrancou elogios de seus seguidores, e diversos amigos usaram o espaço para enaltecer a atriz e seu namorado, Gabriel: "Amo vocês e já tô com saudade", escreveu Enzo Celulari. "Deusa absoluta", disse Déborah Secco. "Lindaaa", ressaltou a atriz Maisa.

Veja as fotos de Giovanna Lancellotti:

Giovanna Lancellotti exibe bastidores de 'Ricos de Amor 2':

Na segunda-feira, 15, Giovanna Lancellotti, decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30).

A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.

