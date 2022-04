Giovanna Ewbank surpreende fãs ao surgir ruiva nas redes sociais: ''Acho que ficarei assim pra sempre!''

Giovanna Ewbank surgiu com um visual completamente diferente ao mostrar os bastidores de seu novo trabalho

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 18h45

Nesta quarta-feira, 27, Giovanna Ewbank(35) surpreendeu o público ao surgir com um visual diferente nas redes sociais.

A atriz publicou um clique onde ela aparece nos bastidores de seu mais novo trabalho, usando uma peruca ruiva super estilosa, que faz parte da caracterização de seu personagem.

Na legenda, ela brincou com a novidade: "Roubei da Cleo ops não, da Cloe. Acho que ficarei assim pra sempre, que tal? Gostaram?".

Cleo (39), que foi citada na legenda, não se aguentou e respondeu dizendo que o visual combinava muito com a amiga: "Meu Deus mano compra essa lace ficou perfil!".

Os fios da peruca pareciam tão reais que deixou seus fãs confusos, fazendo eles comentarem muito no post: "Gata!", disse um. "A Ariel está diferente!", escreveu outro. "Gata com todas as cores de cabelo", falou um terceiro.

Confira como Giovanna Ewbank ficou com as madeixas mais ruivas: