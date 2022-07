Giovanna Ewbank posta vídeo com famosas para festa de Luísa Sonza: ''Maridão deu vale-night''

Apresentadora Giovanna Ewbank curte festa de Luísa Sonza com Giovanna Lancellotti, Fernanda Paes Leme e a modelo Raphaela Tamada

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) aproveitou noitada só com amigas e marcou presença na festa de aniversário de 24 anos da cantora Luísa Sonza (24) na madrugada de terça-feira, 19!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece ao lado das atrizes Giovanna Lancellotti (29) e Fernanda Paes Leme (39), e da modelo Raphaela Tamada, e disse que o maridão, Bruno Gagliasso (40), deu um vale-night para que ela pudesse curtir a festa com as amigas famosas.

No início do registro, elas aparecem antes do evento produzidas. Na sequência, a loira aparece descabelada, às 5h da manhã. Após saber que já era quase manhã, ela disse: "Arrasei!". Ainda no fim do vídeo, ela posou com a cachorrinha: "Acabei muito bem acompanhada e recebendo beijos de língua da Tina".

"Maridão me deu um vale-night ontem, e a mamacita aqui arrasou! Que delícia de noite com minhas babies. Amo vocês, meninas! Obrigada! Niver da nossa cachorrinha mais gostosa de todas, Luísa Sonza", disse ela na legenda, se referindo à nova música de Sonza, Cachorrinhas.

Os fãs se divertiram com o vídeo. "Só faltou o cachorro quente na mão pra fechar o combo fim de noite", "Adoreiiii. Se divertiu certinho hahaha... dá para ver pela forma que terminou", "Arrasou", "Toda mãe merece um vale desse", disseram nos comentários.

Giovanna Ewbank mostra Zyan aprontando com os irmãos

Recentemente, Giovanna Ewbank encheu seu feed de fofura ao mostrar Zyan aprontando com os irmãos, Titi e Bless. A loira publicou um vídeo do pequeno procurando algumas crianças em sua casa e divertiu ao exibir o desfecho do momento, quando o bebê entra em um quarto e assusta a todos. Com um machado de brinquedo nas mãos, Zyan tocou o terror. “E como é o Baby Z… ele é tranquilo igual os irmãos?” PS: assista até o final e DIZ AÍ VOCÊ", falou ela.

Confira o vídeo de Giovanna Ewbank para festa de Luísa Sonza: