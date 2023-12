Giovanna Ewbank impacta ao revelar curvas em look vazado

De vestido dourado, todo vazado, Giovanna Ewbank impacta ao dar close em corpaço escultural; veja as fotos arrasadoras da esposa de Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank impactou com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 06, a famosa postou registros toda produzida e chamou a atenção ao exibir detalhes não apenas do look, como também de seu corpo.

Dando vários "closes", a esposa de Bruno Gagliasso exibiu suas curvas torneadas e avantajadas em um vestido dourado, de modelo todo vazado. Estilosa, a loira arrematou a combinação com sandálias de plataforma e brincos grandes.

"De ontem, golden girl", falou sobre ser uma garota dourada. Nos comentário da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Meu deus, que linda", exclamarou a amiga e colega de trabalho Fernanda Paes Leme. "Linda", admiraram outros.

Nas últimas semanas, a apresentadora se pronunciou após os boatos de crise no casamento. "Três coisas me chamaram atenção. A primeira, que a matéria começa dizendo que o meu casamento tá na corda bamba, porque o Bruno teria me traído recentemente. O que para o jornalista e para a sociedade é normalizado, e ele joga isso sem responsabilidade de apuração. Se a mentira fosse que eu tivesse traído o Bruno, isso seria a chamada e eu estaria sendo chamada de v*gunda pra baixo. Porque a traição do homem é legitimizada e incentivada. Mas a mulher não pode ter discurso de traição. Está aí o feminicídio pra comprovar", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank se revolta com boatos

A apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou sobre rumores envolvendo seu casamento com Bruno Gagliasso. E m um dos trechos, ela surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre o apartamento no qual está morando.

Isso porque o jornal Correio Brasiliense revelou que a artista teria se mudado com os filhos para um apartamento menor após um suposto término. Ela se irritou com a informação e apontou machismo na apuração.

"Obviamente, como eu sou mulher, e eu comprei sozinha esse apartamento, ele é muito menor e muito menos luxuoso do que as outras propriedades que eu e o Bruno temos como casa. Óbvio, porque o Bruno está junto, né? Ou seja, uma mulher não poderia nunca comprar um apartamento grande sozinha", observou ela que é uma das mais bem sucedidas influenciadoras do Brasil.