Giovanna Ewbank explode a temperatura com cliques em barco

De lado e de costas, Giovanna Ewbank explode a temperatura ao esbanjar corpaço escultural em cliques curtindo dia ensolarado em Salvador

A apresentadora Giovanna Ewbank roubou a cena na rede social ao postar fotos conceituais de biquíni. Curtindo um passeio de barco em Salvador, a esposa de Bruno Gagliasso revelou neste sábado, 10, que estão na Bahia.

Fazendo poses de lado e de costas, a loira esbanjou suas curvas esculturais e bem torneadas nos registros diferenciados. Usando uma roupa de banho em preto e branco, a famosa deu um show de beleza natural.

"SALVADOR, CHEGUEI", escreveu ela na legenda. Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram a musa. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Sempre linda", aprovaram outros.

Nos últimos dias, a mãe de Titi, Bless e Zyandeclarou torcida para Davi do BBB 24. "Tão vendo BBB? Será que é hoje que a liderança do Davi vem? Quero ele dormindo bem, comendo bem, sendo tratado bem pelas pessoas…", escreveu a esposa de Bruno Gagliasso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank se revolta com boatos

A apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou sobre rumores envolvendo seu casamento com Bruno Gagliasso. E m um dos trechos, ela surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre o apartamento no qual está morando.

Isso porque o jornal Correio Brasiliense revelou que a artista teria se mudado com os filhos para um apartamento menor após um suposto término. Ela se irritou com a informação e apontou machismo na apuração.

"Obviamente, como eu sou mulher, e eu comprei sozinha esse apartamento, ele é muito menor e muito menos luxuoso do que as outras propriedades que eu e o Bruno temos como casa. Óbvio, porque o Bruno está junto, né? Ou seja, uma mulher não poderia nunca comprar um apartamento grande sozinha", observou ela que é uma das mais bem sucedidas influenciadoras do Brasil.