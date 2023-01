Giovanna Ewbank exibe bumbum perfeito ao fazer topless: "Uma perfeição da natureza"

De férias, Giovanna Ewbank chamou a atenção dos seguidores ao exibir sua beleza escultural enquanto renova o bronzeado

Giovanna Ewbank(36) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques fazendo topless.

A atriz e apresentadora está curtindo as férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a loira aparece deitada em um gramado, usando apenas a parte debaixo do biquíni, exibindo seu bumbum perfeito. "Completamente entregue a São Miguel dos Milagres", confessou a mulher do ator Bruno Gagliasso (40) na legenda da publicação.

Os cliques deixou os internautas impressionados com a beleza de Ewbank. "Lindeza", disse uma seguidora. "Uma perfeição da natureza", afirmou outra. "Deusa maravilhosa", comentou uma fã. "Essa mulher é uma escultura", falou mais uma.

Confira as fotos de Giovanna Ewbank fazendo topless:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Afastamento da TV

Giovanna Ewbank revelou o motivo para ter se afastado da TV. Ela contou que resolveu interromper a carreira na TV para encontrar o seu lugar no universo do entretenimento ao perceber que não tinha mais espaço na mídia tradicional.

"(Por conta do namoro com o Bruno) eu acabei desistindo da minha carreira na televisão. Eu fiquei contratada da Globo por uns oito ou nove anos. Foram três contratos de três anos. Os momentos em que tive um papel em que apostaram mais em mim aconteceram antes de conhecê-lo... Saí da TV quando entendi que ali não ia ser um ambiente em que eu poderia ser feliz profissionalmente... Porque ali eu fui feliz durante um tempo. Depois, foi para mim uma grande angústia", disse ela.

