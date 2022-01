Giovanna Ewbank esbanja beleza em clique na natureza e chama a atenção da web: ''Uma boneca''

No rancho, Giovanna Ewbank coleciona elogios ao exibir beleza em clique em meio à natureza

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 13h50

Mais uma vez Giovanna Ewbank (35) deu o que falar nas redes sociais ao exibir toda a sua beleza.

Curtindo com a família no rancho, na Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, a apresentadora surgiu em meio à natureza e colecionou elogios.

"Parece de mentira, mas eh REAL", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não demoraram para lotarem os comentários: "Tudo lindoooo e minha musa só embeleza ainda mais", "Você parece de mentira de tão linda", "Este rancho parece cinematográfico é lindo demais", dispararam.

Recentemente, Giovanna Ewbank resolveu se refrescar com banho de lago na companhia dos peixinhos do local e surpreendeu.

CONFIRA O CLIQUE DE GIOVANNA EWBANK NA NATUREZA