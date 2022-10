Giovanna Ewbank elege look fashion para gravação de podcast: "Parece uma Barbie"

Apresentadora do podcast 'Quem Pode, Pod', Giovanna Ewbank elegeu um look fashion para gravação

Redação Publicado em 20/10/2022, às 10h17

Na última quarta-feira, 19, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank (36) usou suas redes sociais para mostrar sua produção para mais um Quem Pode, Pod, seu podcast com Fernanda Paes Leme. Belíssima, Ewbank esbanjou estilo com um look fashion.

Em seu perfil oficial do Instagram, Giovanna Ewbank compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu look para a gravação do podcast.

Para o podcast que recebeu IZA como convidada especial, Giovanna Ewbank elegeu uma combinação fashion! A artista surgiu com uma camiseta basica rosa e usou um vestido preto de tule como sobreposição.

E, claro, os seguidores de Giovanna Ewbank aproveitaram os comentários da publicação para exaltar a beleza da loira: "Parece uma Barbie", escreveu um. "Que lindaa", ressaltou outro. "Maravilhosa demais", disse o terceiro.

Confira o look usado por Giovanna Ewbank:

DIVERSÃO EM FAMÍLIA

No Dia das Crianças, a atriz Giovanna Ewbank usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos mostrando como os filhos, Titi, Bless e Zyan curtiram a data especial.

Os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso (40) aproveitaram o Dia das Crianças com muita diversão no rancho da família e surgiram esbanjando fofura em diversos registros publicados na rede social da atriz.

Nas fotos publicadas por Giovanna Ewbank, Titi e Bless surgiram no lago do rancho, e Zyan dormindo nos braços do papai coruja, Bruno.