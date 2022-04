Giovanna Ewbank deixa tatuagem à mostra ao exibir corpaço de biquíni: ''Deusa!''

Apresentadora Giovanna Ewbank publicou sequência de registros em Fernando de Noronha e web reparou que a loira editou as fotos

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 15h46

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) acabou com o mistério e finalmente revelou o destino de viagem no feriado!

Nesta quinta-feira, 21, a atriz compartilhou série de cliques em que aparece deslumbrante curtindo praia em Fernando de Noronha.

Nos registros, publicados em seu feed no Instagram, ela apareceu usando um biquíni rosa estampado, deixando em evidência uma de suas tatuagens, o número 13 em algarismos romanos. A tattoo foi feita para o marido, Bruno Gagliasso (39), que já revelou que tem o número 13 como da sorte.

"Noronha meu amor, eu voltei pra você!", disse ela na legenda sobre um dos lugares preferidos da família.

"Eitaaaaaaaaaaa", disse Fernanda Paes Leme nos comentários. "Musa", elogiou Cleo. "Deusaaaaa", exaltou Iza. "Aff perfeita", destacou Larissa Manoela.

Gioh também surgiu coladinha com o amado à beira-mar, trocando beijos. "Tantos anos de história nesse lugar né, amor? Bons filhos a casa tornam… papai e mamãe voltaram! TE AMO NORONHA", declarou.

Internautas apontam edição nas fotos de Giovanna Ewbank

Nos comentários, alguns seguidores repararam em detalhes das imagens, indicando que Giovanna teria editado as fotos. "Por que as cordinhas do biquíni desaparecem no meio e aparecem de novo só nas pontas?", questionou uma seguidora. "@gioewbank como sempre linda, mas não consegui deixar de ver o detalhe da segunda foto", comentou outra, se referindo à tira do biquíni.

Confira os cliques de Giovanna Ewbank:

