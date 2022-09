Giovanna Ewbank deixa fãs babando ao surgir com os cabelos cor de rosa: ''Ficou muito gata!''

Giovanna Ewbank arrancou elogios de seus fãs ao surgir com as madeixas cor de rosa

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 13h35

Nesta sexta-feira, 2, Giovanna Ewbank (35) usou suas redes sociais para exibir um visual super estiloso que teve por um tempo. A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, publicou uma série de fotos divertidas, onde ela aparece com os cabelos com as pontas rosadas.

Nas imagens, além de exibir suas madeiras cor de rosa, ela surgiu usando um look estiloso, com uma bata rosa bem clarinha, uma saia branca e uma botinha também branca. Ela ainda apostou em uma maquiagem arrasadora e acessórios prateados.

Na legenda, ela revelou que já não está mais com esse visual, mas sente saudade: "E eu que acabei de tirar o cabelo rosa e já tô com saudade? Será que é o inferno astral já batendo aqui na porta?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ficou muito gata!", escreveu um. "Maravilhosa!", falou outro. "A Avril Lavigne tá diferente", brincou ainda um terceiro, fazendo referência ao visual da cantora canadense, Avirl Lavigne (37).

Confira as fotos de Giovanna Ewbank com o cabelo rosa:

