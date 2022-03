Giovanna Ewbank aparece só de biquíni preto e exibe barriga chapada: ''Deusa''

Só de biquíni, Giovanna Ewbank aproveita dia ensolarado para fazer ensaio fotográfico e leva web à loucura

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 17h18

Nesta quinta-feira, 31, Giovanna Ewbank (35) arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar registros profissionais ainda em clima de verão.

Com uma toalha na cabeça após mergulhar na piscina, a atriz apareceu só de biquíni preto sensualizando contra a parede e deixou os fãs babando.

Para os cliques, a loira brincou com a luz e as sombras que refletiam por entre as árvores, exibindo o corpão sarado e a barriga chapada.

Logo os comentários ficaram lotados de elogios. “Deusa”, disse um seguidor. “Linda demais”, declarou outro. “Perfeita”, afirmou mais um.

Recentemente, a esposa de Bruno Gagliasso (39) mostrou todo o seu gingado ao reproduzir a coreografia super sensual de Sentadona, hit de Luísa Sonza (23).