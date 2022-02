Giovanna Antonelli exibe batalha de looks de sua personagem em 'Quanto Mais Vida, Melhor': ''Paula entrega tudo''

Lançando tendências, atriz Giovanna Antonelli compartilhou série de fotos dos looks usados por Paula Terrare na novela das sete

09/02/2022

Atriz Giovanna Antonelli (45) arrasa nos looks de sua personagem nas telinhas!

Vivendo Paula Terrare na novela das sete, Quanto Mais Vida, Melhor, a artista compartilhou uma sequência das produções da fashionista na trama, que sempre aparece bem montada e seguindo tendências.

Acostumada a lançar moda com seus papéis na TV, Gio fez uma batalha com os visuais usados na novela, na terça-feira, 8, em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela surgiu com um conjunto todo amarelo, combinando blusa azul com saia branca, usando um vestido poderoso vermelho com mangas bufantes, e por último, um look azul claro.

"Mais uma batalha de looks da Paula pra vocês! Começando pelo do capítulo de ontem! Quem ta assistindo?! E ai! 1,2,3 ou 4?", escreveu a gata na legenda do post.

"Nossa, o amarelo tá uma elegância!!!! No capítulo de ontem fiquei apaixonada! E o vermelho é um luxo também!", destacou uma fã nos comentários. "Linda, maravilhosa, espetaculosa. Com qualquer look você fica perfeita", elogiou outra. "Paula Terrare entrega tudo nos looks, um mais perfeito que o outro", disse uma terceira. "Beleza não é pra todo mundo não!!!! Linda demaissss", elogiou mais uma.

Giovanna Antonelli curte viagem com a amiga Ingrid Guimarães

Recentemente, Gio Antonelli viajou na companhia de Ingrid Guimarães para Fernando de Noronha. As duas surgiram se divertindo na praia, cantando e dançando. "Com vocês: as inimigas do fim", brincaram.

Confira os looks de Paula em 'Quanto Mais Vida, Melhor':