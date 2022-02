Giovanna Antonelli esbanja beleza e sensualidade ao surgir de biquíni em praia paradisíaca: ''Perfeita!''

Giovanna Antonelli arrancou suspiros da web ao surgir com um biquíni estiloso em uma praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 14h54

Neste sábado, 19, Giovanna Antonelli(45) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio que fez em uma praia paradisíaca.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece em meio a pedras, tomando um banho de sol, usando um biquíni rosa tomara que caia, super estiloso, que combinava com uma correntinha dourada presa em seu pescoço.

Na legenda, ela escreveu: "O solzão que eu queria."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Poderosa!", falou outro. "Oh mulher bonita viu?", escreveu um terceiro.

Uma personagem cheia de estilo!

Recentemente, Giovanna usou suas redes sociais para fazer uma batalha de looks de sua personagem Paula, em Quanto Mais Vida Melhor.

Nas imagens, ela surgiu com um conjunto todo amarelo, combinando blusa azul com saia branca, usando um vestido poderoso vermelho com mangas bufantes, e por último, um look azul claro.

"Mais uma batalha de looks da Paula pra vocês! Começando pelo do capítulo de ontem! Quem ta assistindo?! E ai! 1,2,3 ou 4?", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques de Giovanna Antonelli curtindo uma praia paradisíaca com um biquíni estiloso: