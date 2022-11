Giovanna Antonelli deixa pernas à mostra ao posar com look de plumas e botas: ''Basiquinha''

Atriz Giovanna Antonelli surge com look diferentão de plumas roxas e rouba a cena ao exibir pernões nas fotos usando botas animal print

A atriz Giovanna Antonelli (46) chamou atenção dos fãs nas redes sociais na quarta-feira, 02, ao mostrar uma produção poderosa!

Usando um look fashionista, a artista, que revive a Delegada Helô, sua personagem de Salve Jorge, na novela das nove Travessia, de Gloria Perez, apostou em blusa de mangas compridas toda de plumas roxas, posando sem nada na parte de baixo.

Nas imagens, postadas em seu perifl no Instagram, a estrela surgiu sentada apostando no carão e nas poses com botas de cano alto com estampa de zebra. "Basiquinha", disse Giovanna ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Até brega fica linda, como que pode isso", "Você faz curso pra ser linda?", "E você segue carregando o peso de ser a mulher mais linda do mundo", "Maravilhosa demais", "Linda como sempre", "Deusaaaa", "Absurdo de linda", disseram.

Recentemente, Giovanna Antonelli comentou sobre a fala homofóbica da colega de elenco, Cassia Kis (64). Colegas de trabalho, Giovanna ficou chocada ao ver a matéria publicada por Hugo Gloss e reagiu ao comentário de Cassia. "Meu Deus", escreveu ela, acrescentando um emoji de cara espantada. "Decepção enorme", disse ainda Alice Wegmann.

Marido de Giovanna Antonelli surge em foto rara com a atriz

O marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira (45), surgiu em um clique raro com a atriz de Travessia. Recentemente, ela compartilhou uma selfie agarradinha com o amado e celebrou mais um momento especial ao lado dele. Curtindo o final do dia com muito chamego, a artista da novela das nove da Globo apareceu sem maquiagem com um look laranja aproveitando a folga com o diretor. "Num pôr do sol … só esperando seu niver!", disse Giovanna.

