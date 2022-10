Giovanna Antonelli dá show de boa forma ao publicar foto de biquíni: ''Folguinha''

A atriz Giovanna Antonelli surpreendeu os seguidores ao exibir a boa forma em novas fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 14h20

Giovanna Antonelli (46) deixou os seguidores babando ao compartilhar fotos da sua folga neste domingo, 16. A atriz aproveitou o sol para renovar o bronzeado e ostentou o corpaço.

Para a ocasião, a intérprete de Helô em Travessia, apostou em um biquíni de crochê com detalhes verde e branco. "Folguinha merecida", escreveu ela na legenda.

Nas imagens, a musa exibiu a beleza natural sem filtro sem maquiagem e sem filtro.

Os admiradores não deixaram de comentar e elogiar. "Olha ela! Gata!", disparou Claudia Raia; "Meu deus, não tenho nem palavras pra você", "Nossa senhora como tu tá gostosa", "O corpão da gata", disse os internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

GIOVANNA ANTONELLI FALA SOBRE A RELAÇÃO COM O EX-MARIDO, MURILO BENÍCIO

A atriz Giovanna Antonelli (46) surpreendeu seus fãs ao demonstrar a maturidade em sua boa convivência com o ex-marido, o ator Murilo Benício (51). Os dois são pais de Pietro (17) e costumam curtir momentos familiares juntos. Tanto que eles deram o que falar quando se encontraram no Domingão com Huck, da Globo, há poucos dias, e também com a outra ex-mulher dele, a atriz Alessandra Negrini (52). Agora, ela destacou a boa relação deles ao longo da vida.

"Nossa relação é ótima. Estamos sempre juntos, em família, com filhos, com meu marido (o diretor Leonardo Nogueira). A gente almoça junto. Saímos juntos, planejamos viagem juntos, viajamos juntos. É uma relação muito próxima. A civilidade é o normal. Está errado quem não tem civilidade", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!