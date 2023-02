Gio Ewbank exibe corpaço ao posar de biquíni: ''E houve boatos que eu estava grávida''

Apresentadora Giovanna Ewbank rouba a cena ao surgir de biquíni na web e brinca ao rebater rumores de gravidez

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) usou as redes sociais neste sábado, 18, para negar que esteja grávida do quarto filho com Bruno Gagliasso (40)!

A comandante do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fernanda Paes Leme, roubou a cena ao compartilhar uma foto em que aparece de biquíni para provar que não está esperando mais um bebê. Gio e Gagliasso são pais de Titi (9), Bless (8) e Zyan, de dois anos,

Em selfie no espelho, a musa posou exibindo suas curvas com um biquíni preto e a parte de baixo de bolinhas e mostrando seu bom humor, brincou ao comentar sobre a suposta gravidez.

"E houve boatos que eu estava grávida (risos), sinto-lhes desapontar, mas não era gravidez, era retenção de líquido", escreveu Gio Ewbank na legenda da publicação.

"Plena", elogiou Simone Mendes nos comentários. "Gataaaa", disse Lorena Carvalho, ex-mulher de Lucas Lucco. "Meu amor, se isso é gravidez, eu tô com 9 meses", brincou uma fã. "Belíssima", exaltou outra. "Você tá um escândalo de linda!", destacou uma terceira. "Fiquei chocada com o povo achando que era gravidez, uma barriguinha dessa! Tá perfeita, Gio", comentou mais uma.

Confira Giovanna Ewbank de biquíni:

Bruno Gagliasso arma para o filho e encanta Giovanna Ewbank

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais armando uma surpresa para o filho caçula, o fofíssimo Zyan. É que era dia de comemorar o Carnaval na escolinha do pequeno e ele decidiu entrar no clima.

Na sexta-feira, 17, Giovanna Ewbank mostrou o momento em seu perfil nas redes sociais e encantou os fãs. “Hoje é baile de carnaval na escola das crianças, e olha como o Bruno vai buscar o baby Z na escola”, disse. Empolgado, ele surgiu fantasiado de um dos personagens do universo Marvel. “Eu não vou buscar o baby Z, eu vou buscar o Hulk. Papai Hulk buscando o baby Hulk”, disse ele que apareceu com mãos de pelúcia e um look todo verde.

