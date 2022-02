Gaby Amarantos aposta em fio dental e exibe corpo real em dia de praia

Cantora Gaby Amarantos aposta em fio dental e exibe curvas nas areais da Bahia

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 09h36

Uma série de fotos tiradas na Bahia virou notícia e se destacou nas redes sociais oficiais da cantora e atriz Gaby Amarantos (43).

De biquíni fio dental, a integrante do programa Saia Justa, sucesso do canal GNT, exibiu as curvas na areia durante uma recente viagem pelo Nordeste do país.

"Quando a tua lua tá em Libra e você não consegue decidir, então posta todas!", escreveu a artista que foi elogiada pelos seus fãs virtuais no Instagram.

Atualmente, além do programa de variedades que passa na emissora fechada, Gaby Amarantos está no elenco de Além da Ilusão, a nova novela das seis da TV Globo.

Confira a Gaby Amarantos de biquíni!