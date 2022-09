Gabi Martins surge deslumbrante com look lilás fendado e com decotão: ''Uns casam e a gente canta''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins arranca elogios ao compartilhar fotos da produção impecável para cantar em casamento

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 13h26

A cantora Gabi Martins (25) usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 08, para exibir o look escolhido para um casamento!

Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou fotos mostrando a produção para cantar em uma cerimônia. Nas imagens, a gata surgiu deslumbrante com um vestido longo lilás com fenda até o limite e chamou atenção da web.

Com os cabelos soltos, a influenciadora apostou no carão ao posar perto de uma piscina e roubou a cena com o decote poderoso. Gabi completou o visual com acessórios brilhantes.

"Pronta pra cantar no casamento. Uns casam e a gente canta kkk", escreveu Gabi Martins ao legendar as imagens.

"Perfeita", "Sua maravilhosa", "Você é muito bonita", "Gata", "Deusa linda", "Lindeza", "Beleza Pura", "Quem arrasa é ela", elogiaram os seguidores nos comentários.

Nos Stories, ela compartilhou um pouco do show e surgiu fazendo coreografia de música ao lado da noiva, com look todo preto. "Eu e a noiva dançando", disse ela.

Recentemente, em conversa com os fãs, Gabi revelou que foi convidada para o reality show A Fazenda, da Record TV, mas negou o convite: "Não vou pra A Fazenda, mas fui chamada".

Confira o look de Gabi Martins para casamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

