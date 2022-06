Gabi Martins se transforma em Britney Spears para festa fantasia e impressiona: "Perfeita"

Cantora e ex-BBB Gabi Martins surgiu belíssima caracterizada de Britney Spears

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 08h46

Na última terça-feira, 15, a festa fantasia de Rafa Uccman (29) agitou a capital paulista e reuniu diversas celebridades, inclusive Gabi Martins (25).

A sertaneja aproveitou a ocasião especial para se transformar em Britney Spears, e foi à festa esbanjando estilo caracterizada de princesa do pop.

Gabi Martins usou como inspiração o look de Britney usado no VMA 2003, marcado pelo beijão entre Britney e Madonna no palco.

Em seu perfil no Instagram, Gabi compartilhou uma sequência de fotos mostrando sua produção com o vestido rendado e escreveu: "Bem Britney! Tô chegando".

E não demorou para os fãs da ex-BBB marcarem presença nos comentários da publicação e aproveitaram para exaltar a beleza de Gabi: "Perfeitaaa", escreveu um. "Tá uma deusa", disse outro. "Não aguento com a beleza", ressaltou o terceiro.

Veja a produção de Gabi Martins: