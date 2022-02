Gabi Martins rouba a cena ao apostar em micro vestido coladinho para show: ''Maravilhosa''

Pronta para subir no palco, a cantora e ex-BBB Gabi Martins exibiu seu corpão ao posar com um vestido micro coladinho preto

Redação Publicado em 10/02/2022, às 11h58

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) decidiu usar suas redes sociais mais uma vez para deixar os fãs apaixonados por toda sua beleza.

A ex-BBB publicou uma sequência de cliques onde ela aparece usando um vestido micro super coladinho, preto com detalhes na cintura, combinando com uma sandália preta com brilhantes, super estilosa.

Pronta para subir ao palco e comandar a multidão com os seus maiores hits, a loira apostou em uma produção poderosa, com um gloss rosa, um colar discreto, além de deixar seus cabelos soltos, sem nenhum penteado, e ostentar um bronzeado dourado.

"Pronta pro show", escreveu ela.

Os cliques da artista, é claro, chamaram atenção dos fãs que rapidamente passaram a lotar os comentários com declarações: "Como consegue ser tão linda?", dispararam. "Maravilhosa!", destacaram. "Perfeita", "Gata!" e "Musa!" também tomaram conta dos comentários.

Gabi Martins exibe corpão sarado e bronzeado ao posar com um vestido micro coladinho preto:

Tierry se irrita após boatos de reconciliação e noivado:

Recentemente, o cantor Tierry (32) usou suas redes para negar os rumores de que teria reatado seu relacionamento com Gabi. Irritado, ele reclamou das notícias falsas que a imprensa soltou e alegou que esse era um dos motivos da separação.

"O tempo inteiro insistem em querer nos expor de forma mentirosa em troca de like. Chega dessa perseguição!", escreveu ele em seu Twitter.