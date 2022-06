Gabi Martins revela que reverteu procedimentos estéticos após críticas

A cantora Gabi Martins relembrou as críticas que recebeu após fazer procedimentos estéticos

Nesta terça-feira, 7, Daniela Albuquerque recebe Gabi Martins (25) no programa Sensacional, da RedeTV!.

A cantora falou sobre as críticas que recebeu ao ter feito diferentes procedimentos estéticos que acabaram modificando o seu rosto.

No bate-papo, a ex-BBB revelou que reverteu alguns processos após ver a opinião das pessoas.

"Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização [facial], queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco", afirmou ela.

A loira contou que mudou de ideia após ver o feedback das pessoas. "Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: 'Não devia ter feito isso, não'", disse. Porém, Gabi acrescentou dizendo que na época os procedimentos tinham lhe agradado. "Tudo o que fiz foi porque eu realmente queria".

Ela comentou que as críticas foram um pouco importante para a reversão. "Coloquei para retirar. Depois foi saindo [naturalmente], mas faz um tempo que eu não faço. Esses [procedimentos] eu me arrependi", explicou.

Por fim, Gabi revelou que o seu diagnóstico de depressão fez com que a cobrança estética aumentasse. "Meu antigo empresário me cobrava: 'Você está gorda, está magra'. Ele me pressionava muito. Fui me diminuindo e distorcendo a realidade para fazer as coisas darem certo do jeito dele e acabei entrando em depressão", recordou.

"Então eu entrei no Big Brother e naquele momento a aparência não era importante para mim. Depois disso fui me aceitando, vivendo de outra forma, passei a não me cobrar tanto e me amar mais", concluiu.

