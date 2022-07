Gabi Martins ousa com decote poderoso e rouba a cena na web: "Impecável"

Cantora e ex-BBB Gabi Martins roubou a cena ao posar com decote poderoso na web

Redação Publicado em 06/07/2022, às 13h36

Na última terça-feira, 5, a cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) exibiu uma beleza descomunal nas redes sociais.

Gabi Martins apostou em um look all black com um decote poderoso e roubou a cena na web com a produção belíssima.

Em seu perfil no Instagram, Gabi compartilhou uma série de fotos, na qual ela esbanja sensualidade ao exibir o decote e a transparência do modelito.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos da sertaneja aproveitaram para enaltecer a beleza de gabi: "Que perfeição", disse um seguidor. "Você tá impecável", comentou outro. "Muito linda", destacou o terceiro seguidor.

Ainda nesta quarta-feira, 6, Gabi Martins elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de biquíni de fita adesiva.

Confira as fotos de Gabi Martins: