Gabi Martins ganha chuva de elogios da web ao revelar novo visual: ''Mudei''

Pelas redes sociais, Gabi Martins exibe novo visual ousado e coleciona elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 13h16

Neste sábado, 26, Gabi Martins (25) levou os internautas à loucura ao revelar a transformação após um dia no salão.

A cantora decidiu dar uma repaginada no visual e se despediu das madeixas longas, adotando um look mais rebelde com um corte repicado.

“Mudei! Agora meu cabelo tá curtinho. Eu amei!”, escreveu ela na legenda da publicação, após passar vários meses com o cabelão.

Pelos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Te amo de qualquer jeito”, disparou um. “Linda demais”, declarou outro. “Cada dia mais perfeita”, disse mais um.

Musa de bateria da Vila Isabel, a ex-BBB trocou farpas recentemente com a modelo Solange Gomes (47) sobre seu desempenho durante os ensaios da escola de samba.