Gabi Martins exibe o corpão ao combinar looks curtinhos com a mãe: ''Que genética''

Ex-BBB e cantora Gabi Martins posta vídeo mostrando diferentes produções ao lado de sua mãe, Maíra Martins, e web elogia

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 08h28

A cantora mineira Gabi Martins (25) roubou a cena nas redes sociais ao mostrar que a beleza é de família em registro ao lado de sua mãe!

Na quinta-feira, 13, a ex-BBB compartilhou um vídeo combinando diferentes produções com a mãe, Maíra Martins. Nas imagens, as duas aparecem usando vestidinhos curtinhos nas cores rosa, branco e verde.

As peças destacaram as curvas perfeitas e pernas saradas das loiras e os fãs não pouparam elogios no post no feed da famosa no Instagram.

"Dose dupla de muita beleza, estilo e bom gosto!!! Eu e a mamãe arrasando com algumas peças", escreveu Gabi Martins a legendar a publicação.

"Dupla de milhões", elogiou um seguidor nos comentários. "Tá explicado de onde você puxou tanta beleza", comparou outra. "Lindas demais", destacou uma terceira. "Que genética", exaltou mais uma.

Confira o vídeo de Gabi Martins com a mãe:

Gabi Martins ostenta corpaço de biquíni e saia curtinha

Recentemente, Gabi Martins chamou atenção nas redes sociais ao exibir seu gingado enquanto curtia dia de sol! Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a mineira surpreendeu os seguidores ao ostentar seu corpaço escultural. Animada, a ex-BBB mostrou todo seu rebolado e arrasou na coreografia da canção Te Love, de Kevi Jonny, recebendo chuva de elogios. Com os cabelos soltos e look ousado, um conjuntinho vermelho de biquíni e saia bem curtinha, a loira deixou à mostra as pernas saradas, a cintura fininha e o shape impecável.

