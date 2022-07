Gabi Martins exibe o bronzeado perfeito ao usar biquíni de fita adesiva

Gabi Martins coloca biquíni de fita adesiva para sessão de bronzeamento e exibe o resultado

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 10h36

A cantora Gabi Martins (25) elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de biquíni de fita adesiva. Nesta semana, a musa fez uma sessão de bronzeamento em uma clínica de estética e o resultado impressionou os seguidores.

Nos stories do Instagram, a musa deu uma puxadinha no biquíni de fita para exibir o resultado do bronzeamento em sua pele do quadril. Além disso, ela caprichou na pose ao mostrar o seu corpo todo bronzeado.

Gabi Martins se arrepende de tatuagem para o ex, Tierry

Gabi Martins se arrependeu da tatuagem que fez em homenagem ao ex, Tierry, e decidiu cobrir o rabisco. A cantora tatuou a frase "eu te amo" no pulso, e em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, falou sua decisão. "Decidi que agora pretendo fazer outra por cima. Mudei de ideia. Pensei em 'Eu te amo Jesus', que é sempre amado'", explicou ela. Os dois terminaram o relacionamento em janeiro deste ano.