Gabi Martins exibe corpão sarado em vídeo dançando só de biquíni: ''Sentadinha''

De biquíni, cantora e ex-BBB Gabi Martins rebola muito ao som de sua nova música e corpão escultural rouba a cena

Redação Publicado em 21/03/2022, às 08h34

A cantora Gabi Martins (25) deu um verdadeiro show em suas redes sociais e deixou os fãs boquiabertos com tamanha beleza e sensualidade!

Através do Instagram, a compositora publicou um vídeo em que aparece dançando só de biquíni em um local paradisíaco.

No vídeo, a ex-BBB aparece rebolando o som do seu novo sucesso, a faixa Recaidinha, em parceria com Marcynho Sensação (24).

Loiríssima, a artista deixou a web boquiaberta com o seu corpão escultural e seu abdômen malhado: "É só uma sentadinha. Estamos em alta no YouTube! Bora assistir", celebrou ela.

Os fãs, é claro, não perderam em elogiar a cantora e não perderam tempo em recriar os passos da dança: "Você é maravilhosa", dispararam. "Gata demais", continuou. "Deusa", destacou um terceiro.

Recentemente, a musa da Império da Casa Verde se reuniu com suas ex-colegas de confinamento do BBB20 para refazer um meme da edição.

Gabi Martins exibe corpão sarado em vídeo rebolando só de biquíni na praia: