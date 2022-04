Gabi Martins exibe corpão com look ousado coladinho e recebe elogios da web: ''Musa''

Ex-BBB Gabi Martins surgiu deslumbrante com vestido preto transparente durante viagem para o Rio de Janeiro e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 09h35

A ex-BBB Gabi Martins (25) recebeu chuva de elogios dos seguidores ao postar novas fotos nas redes sociais!

Em seu perfil no Instagram, na terça-feira, 19, a cantora apareceu toda produzida durante viagem para o Rio de Janeiro. Nas fotos, a loira posou toda produzida com um look ousado com transparência. Deslumbrante, a gata surgiu com vestido decotado e justinho, deixando em evidência suas curvas.

"Pra tomar um vinho nessa noite tão linda aqui", escreveu Gabi Martins na legenda da publicação.

"Luz na passarela que lá vem ela, a nossa musa do carnaval é Gabi, deixa ela passar, brilha muito que esse mundo é seu", disse uma fã nos comentários. "A concorrência que lute… É a mais linda do Brasil", exaltou outra. "Talentosa e linda", elogiou uma terceira. "Só orgulho da sua evolução", destacou mais uma.

Após críticas, Gabi Martins faz aula de samba

Estreante no Carnaval 2022, a musa da Vila Isabel, Gabi Martins, tem feito aulas de samba após ser alvo de críticas durante ensaio da escola por não saber sambar. Nos Stories de seu Instagram, a loira tem compartilhado sua evolução com os seguidores.

Confira os cliques de Gabi Martins no Rio de Janeiro: