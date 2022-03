Gabi Martins é clicada em avião particular com bolsa de luxo avaliada em R$ 11 mil

De terninho, ex-BBB e cantora Gabi Martins é clicada em jatinho particular com bolsa avaliada em R$ 11 mil

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) exibiu um clique repleto de poder e luxo em suas redes sociais!

A mineira, que está cumprindo uma agenda intensa de compromissos, foi clicada em um avião particular neste domingo, 13.

"Vamos com Deus! Hoje tem participação no DVD do DJ Mario Pires", contou a loira, que estava indo de São Paulo para Goiânia.

Repleta de luxo, ela posou com as madeixas soltas e onduladas, usando um terninho e uma bolsa da marca italiana Dolce & Gabanna, na cor preta, com detalhes em dourado, que custa cerca de R$ 11 mil.

Nos comentários, é claro, os fãs babaram com tamanha beleza e sensualidade. "Poderosa demais!", aplaudiu um. "Maravilhosa", continuou. "A mulher tá um luxo", disparou um terceiro.

Ainda recentemente, Gabi Martins ostentou seu corpão sarado em sequência de clique sensuais pré-show. Sem nada por baixo, ela exibiu toda a sua beleza nos registros.

