Gabi Martins chama atenção ao apostar em look decotado e transparente

A cantora Gabi Martins ganhou elogios dos seguidores ao surgir usando um look ousado durante um ensaio fotográfico

Gabi Martins(26) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza ao surgir toda produzida.

A cantora e ex-participante do BBB 20 realizou um ensaio fotográfico, e chamou a atenção ao apostar em um body preto transparente e com um decote generoso, além de uma calça jeans. O look arrasador deixou em evidência a barriga sarada da artista.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, Gabi deixou uma mensagem. "Teu olho piscina me afoga e faz boca a boca", escreveu a loira, que usou uma maquiagem marcante e deixou os fios ondulados.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza e o corpaço da cantora. "Linda", disse uma seguidora. "Até travou a tela aqui", brincou outra. "Sem condições com essa beleza", elogiou uma fã. "Uma verdadeira deusa grega", afirmou mais um.

Confira as fotos de Gabi Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Desabafo após término conturbado

A cantora Gabi Martins usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma reflexão em meio ao término de namoro turbulento. Depois do fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau, em meio a acusações de traição, a famosa abriu o coração e publicou um desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre culpa, aceitação e amor-próprio.

"Eu me perguntei muitas vezes onde eu havia errado, o que eu havia feito para isso acontecer. Até eu entender que ninguém muda ninguém. Você não veio para ensinar alguém o básico. Cada um oferece aquilo que tem. Não se culpe. Se desculpe por ter sido tão foda, tão mulher, tão madura. Eu quero te dizer que você é incrível. Você merece ser amada por completo. Quando você se amar em primeiro lugar, você entende que qualquer lugar onde você não se sente valorizada, você se retira. Eu escolhi me amar", disse ela.

