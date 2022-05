Gabi Martins arranca elogios da web ao surgir com biquíni super diferente: ''Sempre bela''

Gabi Martins deixou seus fãs babando ao surgir com um biquíni super diferente em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 15h19

Neste sábado, 14, Gabi Martins (25) decidiu aproveitar o clima bom para curtir um banho de piscina.

A cantora então vestiu um dos seus biquínis mais diferentes e arrasadores, cheios de recortes e decotes, que esbanjavam toda a beleza de seu corpão escultural.

Sem perder tempo, a loira fez uma série de registros do momento e publicou em suas redes alguns cliques que deixaram seu fãs babando.

"Lindeza", "Sempre bela!", "Deusa" e "Maravilhosa", foram só alguns dos elogios que a artista recebeu.

Na legenda do post ela aproveitou para falar com carinho do momento: "Boa tarde amores! Bora curtir uma piscina antes de um sertanejo!"

José Loreto revela que já ficou com Gabi Martins!

Recentemente, José Loreto (37) revelou, durante uma entrevista, que já viveu um affair com Gabi Martins.

"Sim, já fiquei com a Gabi há algum tempo, não lembro quando. Não queria expor. É uma intimidade minha e dela. Mas já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né? De jeito nenhum. Não sou nenhum mentiroso. Já que ela expôs, afirmo que sim, ficamos uma vez e ponto", disse ele sobre o caso com a sertaneja.

Confira os cliques arrasadores que Gabi Martins fez usando um biquíni super diferente: