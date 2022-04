Gabi Martins aposta em vestido decotado e rouba a cena na web: "Impecável"

A cantora exibiu detalhes da produção para show em São Paulo e surpreendeu com o look

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 10h52

Na última quinta-feira, 28, a cantora e ex-BBB Gabi Martins (25) surpreendeu seus seguidores ao exibir o look para um show em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Gabi mostrou a produção, que contou com um vestido roxo recortado e com um decote poderoso.

Na legenda, Gabi relembrou sua apresentação: "Bora pro show de hoje", escreveu a cantora.

E não demorou para os fãs da sertaneja marcarem presença nos comentários do post: "Você está impecável", escreveu um seguidor. "Linda demais", destacou outro. "Não aguento essa beleza", disse o terceiro.

Gabi Martins faz estreia na Sapucaí:

Musa da Unidos de Vila Isabel, a ex-BBB Gabi Martins fez sua estreia na Sapucaí pela escola de samba e brilhou com sua produção.

Além disso, a mineira também exaltou Sabrina Sato (41), a rainha de bateria da Vila Isabel: "Com nossa RAINHA maravilhosa e inspiradora", declarou ela, ao posar com a apresentadora na avenida.

Veja o look de Gabi Martins para show em São Paulo: