Flay é clicada com biquíni fio-dental mínimo em sacada de hotel: ''Deusa''

Ex-BBB Flay ostenta o corpão malhado em biquíni fio-dental mínimo e deixa web impressionada com seu físico

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 14h13

A ex-BBB Flay deixou os fãs boquiabertos na manhã deste sábado, 13, ao compartilhar um novo clique de biquíni em suas redes sociais! Passando o final de semana no Rio de Janeiro, ela posou diante de uma vista paradisíaca da cidade e ostentou o seu corpão cheio de curvas.

No registro, a musa aparece usando um biquíni fio-dental com limite mínimo, deixando a virilha à mostra em um dos cliques, além do bronzeado dourado brilhante. Ela também não escondeu a barriga trincada e as suas curvas esculturais.

Sempre bem-humorada, ela aproveitou a legenda do registro para fazer uma brincadeira: "Percebo que no sol eu fico com cara de marrenta, mas eu não sou não viu gente", disse ela falando sobre as suas expressões.

Os admiradores, é claro, logo deixaram comentários e enaltecerem a beldade brasileira: "Você é uma Deusa!", elogiou um. "Maravilhosa demais", falou outra. "Estou até sem palavras", se impressionou mais um.

Flay ostenta o corpão malhado em biquíni fio-dental mínimo em sacada de luxo no Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

Ex-BBB Flay desabafa após usar o chip da beleza:

Recentemente, a cantor Flay contou que não se deu bem ao usar o chip da beleza. Ela contou que teve reações contrárias em seu corpo e ficou repleta de espinhas no rosto. "Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas manchinhas e eu estou tratando. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Eu nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Eu tive nas costas na puberdade, no rosto nunca...", disse ela, que ainda revelou outro efeito do chip. "Inchei igual a um baiacu nos primeiros meses. Aí decidi mudar tudo".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!