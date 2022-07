Flávia Viana exibe abdômen trincado ao usar top durante passeio na Disney: ''Maravilhosa''

Flávia Viana esbanjou beleza e corpo escultural ao usar um top durante passeio na Disney

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 14h21

Nesta quinta-feira, 21, Flávia Viana (38) esbanjou beleza na web ao exibir um pouco de como foi seu passeio na Disney Springs.

Para a ocasião, a influenciadora apostou em um look desposado e super estiloso, usando um top branco com mangas e uma calça jeans rasgada, que realçavam sua beleza e exibiam com detalhes o seu abdômen trincado.

Na legenda, a gata falou com animação do momento que está vivendo durante a viagem: "Recarregando as energias!" e aproveitou ainda para questionar seus fãs: "Como vocês estão? Me contem quais os planos para hoje!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Você é incrível, muito linda", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Flávia Viana exibindo o seu abdômen trincado usando um look estiloso em passeio na Disney:

Flávia Viana reúne momentos inesquecíveis de sua viagem em família para a Flórida

Recentemente, Flávia usou suas redes sociais para publicar um vídeo com uma série de imagens de seus passeios pelos parques de Orlando, mostrando momentos inesquecíveis da viagem.

"Momentos inesquecíveis! Dá o PLAY e vem com a gente!", escreveu ela na legenda do post em questão.

