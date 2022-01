Flávia Viana aposta em biquíni bem pequeno e tira onda na piscina

Apresentadora Flávia Viana surgiu de biquíni em dia de piscina e arrancou suspiros na internet

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 09h50

Dona de uma beleza e de um corpo em forma que costumam se destacar dentro e fora da telinha, a modelo Flávia Viana (38) curtiu há alguns dias uma bela piscina.

Para aproveitar o sol forte e as altas temperaturas do verão, a ex-participante do BBB e de A Fazenda colocou um biquíni bem pequenininho e se jogou no calor.

Com amigos e familiares, a influenciadora digital se divertiu muito e postou alguns desses momentos em seu Instagram oficial.

"Fragmentos de uma tarde deliciosa!", escreveu Flávia Viana que atualmente apresenta o programa TV Fama, exibido todas as noites na grade da Rede TV!.

