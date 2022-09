Flávia Alessandra sensualiza de body transparente com decotão poderoso: ''Beleza surreal''

Atriz Flávia Alessandra compartilha vídeo mostrando produção impecável com body de renda e arranca elogios da web

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 17h10 - Atualizado às 17h36

A atriz Flávia Alessandra (48) esbanjou sua beleza nas redes sociais, mais uma vez, e recebeu chuva de elogios dos seguidores neste sábado, 03!

Em seu feed no Instagram, a famosa arrasou ao surgir com um body de renda, atraindo olhares dos fãs. Nas imagens, a loira aparece brincando com transformação ao exibir produção com look ousado.

Primeiro, a artista posou sem maquiagem e de pijama com celular na mão. Na sequência, ela surgiu maquiada com os cabelos ondulados e lingerie preta com transparência, ostentando um decote enorme. A musa, claro, roubou a cena pela beleza. "Hello", disse Flávia na legenda em referência à brincadeira.

"Um HELLO cheio de feitiço", babou o maridão, Otaviano Costa (48), nos comentários. "Você está linda e com carinha de menina!", elogiou o autor de novelas Daniel Ortiz. "A Linguinha é de Lei!", "Dona do meu coração", "Perfeita", "Gata pra carambaa", "Deusa", "Maravilhosa de linda", "Uma beleza surreal", "Você é toda, toda perfeitinha!", exaltaram os admiradores da gata, que recentemente encantou a web ao surgir com vestido prateado justíssimo ao corpo.

Flávia Alessandra sensualiza ao posar de body de renda:

Flávia Alessandra relembra sua primeira personagem nas telinhas

Flávia Alessandra lembrou com carinho um dos trabalhos mais importantes de sua vida. A atriz publicou um vídeo de sua primeira protagonista nas telinhas, na novela O Beijo do Vampiro, que estreava há 20 anos. No registro, a artista reuniu cenas da novela e algumas fotos nos bastidores da trama, enquanto tocava ao fundo a música de abertura. "20 anos de O Beijo do Vampiro. Eu comecei em Top Model, uma novela do autor Antônio Calmon e anos depois ele me convidou pra ser uma protagonista dele nessa novela", iniciou ela. "Uma trama tão atual que tranquilamente poderia passar no Vale a Pena ver de novo. Com gravação no exterior, cenas de efeito, elenco impecável, vampiros… Mais uma Livia pra vocês relembrarem, ou seria Princesa Cecília?", disse ainda.

