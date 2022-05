Flávia Alessandra rouba a cena na web com look transparente poderoso: ''Surreal de linda!''

Atriz Flávia Alessandra compartilhou série de registros com vestido coladinho e evibiu o corpaço ao empinar o bumbum

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 13h04

A atriz Flávia Alessandra (47) deixou os fãs babando e de queixo caído neste domingo, 01, nas redes sociais!

A famosa compartilhou uma sequência de fotos sensuais em que aparece usando um look bem justinho, deixando suas curvas perfeitas em evidência. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a esposa de Otaviano Costa (48) posou deslumbrante e toda produzida com vestido preto transparente, mostrando a calcinha. Em alguns registros, a loira empinou o bumbum e arrancou elogios.

Na legenda da postagem, Flávia Alessandra citou poema de Manoel de Barros: “O meu amanhecer vai ser de noite. Por pudor sou impuro. O branco me corrompe. Não gosto de palavra acostumada. A minha diferença é sempre menos”.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata e exaltaram a beleza da Flávia. "Maravilhosamente lindaaaa", "Que mulher, meu Deus", "Surreal de tão linda!", "O look de milhõessssss, apaixonada por você", "Divaaaaa", "Mulher do céu, quanto mais o tempo passa, mais você fica linda, misericórdia", disseram.

Recentemente, Giulia Costa (22), filha de Flávia, desabafou sobre as comparações com a mãe, e falou da saudade do pai, o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), que faleceu em novembro de 2012, de embolia pulmonar.

Flávia Alessandra usa vestido que pertencia a Hebe Camargo em baile de gala

Flávia Alessandra fez uma bela homenagem para a apresentadora Hebe Camargo (1929 - 2012) em um baile de gala que aconteceu na noite de sexta-feira, 29. A atriz usou um vestido icônico da estrela da televisão brasileira. O vestido preto com estampas brancas, grandes ombreiras e que deixa as pernas à mostra foi imortalizado no corpo de Hebe e cedido para Flávia pela família da apresentadora. "Nem sei como dizer o que estou sentindo nesse momento. Hebe Camargo é uma das Brasilidades Fantásticas [temática do baile], uma mulher que fez história na Televisão Brasileira e que hoje eu tive a honra de homenagear Hebe para o baile da Vogue. Hebe ontem, hoje e sempre", declarou a loira.

Confira as fotos sensuais de Flávia Alessandra: