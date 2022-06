Flávia Alessandra rouba a cena ao surgir de vestido com fenda até o limite

Atriz Flávia Alessandra compartilhou vídeo trocando de look e impressionou ao surgir toda arrumada

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 14h28

A atriz Flávia Alessandra (48) chamou muita atenção com um novo vídeo em sua rede social nesta terça-feira, 14.

Trocando de look, a famosa apareceu inicialmente apenas de camiseta e logo depois impressionou ao surgir com um vestido de festa nada básico.

Usando a peça azul longa e com fenda até o limite, Flávia Alessandra surgiu arrasadora no registro feito em um navio. "Mix de férias e trabalho com my LOVE all blue", falou sobre a viagem com Otaviano Costa (49).

Nos comentários, os internautas se mostrar admirados com a beleza da famosa. "Uau", exclamaram. "Uma verdadeira princesa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra e Otaviano Costa estavam curtindo Roma, na Itália em grande estilo. O casal saiu do Brasil para viajarem logo após celebram o aniversário da loira.

Flávia Alessandra se exibe em vídeo de troca de look; veja: