Flávia Alessandra recebe chuva de elogios ao surgir com look decotado na web: ''Deusa!''

Flávia Alessandra deixou seus seguidores babando ao surgir usando um look decotadíssimo em cliques

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 16h21

Nesta quarta-feira, 27, Flávia Alessandra (47) chamou atenção da web ao surgir usando um look decotadíssimo em suas redes sociais.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aprece em frente a um espelho, usando um conjunto com um top e saia, com um decote arrasador e mostrando todo o seu corpo sarado, com a sua barriga tanquinho.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Flash", acompanhado de um emoji de raio.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Esse corpo é perfeito", escreveu outro. "Muito linda!", falou um terceiro.

Família em festa!

Nesta quarta-feira, 28, Flávia Alessandra está em festa ao lado de sua família!

Isso porque, o pai da atriz,Hélio, acaba de completar mais um ano de vida.

Para celebrar esse dia espeial, a loira fez uma linda declaração: "Hoje completando 86 anos mais uma vez ele me ensinou: não estou velho, porque continuo amando. Amo sua mãe, minha família, a vida. A gente só envelhece quando deixa de amar… Feliz vida pai! Te amo infinito".

Confira os cliques de Flávia Alessandra usando um look decotadíssimo: