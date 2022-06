Flávia Alessandra posa com look verde e rouba a cena na web: "Perfeita"

Atriz Flávia Alessandra surpreendeu com a beleza em vídeo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h52

A atriz Flávia Alessandra (47) roubou a cena na web mais uma vez!

Flávia Alessandra, que esta prestes a completar 48 anos, aproveitou a segunda-feira, 6, para compartilhar um vídeo esbanjando beleza.

Em seu perfil no Instagram, a musa surgiu com um top cropped verde com franjas, tendência queridinha de 2022. Para compor o look, Flávia apostou em calça jeans.

No vídeo, Flávia aparece fazendo diversas poses para um ensaio que já compartilhou as fotos anteriormente a web.

Nos comentários, fãs e amigos de Flávia usaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Linda demais", comentou um. "Perfeita!", destacou outro. "Beleza de milhões", disse o terceiro.

Veja o vídeo do look de Flávia Alessandra: