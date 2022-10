Flávia Alessandra posa belíssima com look fashion e recebe elogio de Otaviano Costa: "Uau"

Atriz Flávia Alessandra surpreendeu a web com sua beleza e recebeu elogio do maridão, Otaviano Costa

Redação Publicado em 07/10/2022, às 13h48

Nesta sexta-feira, 7, a atriz Flávia Alessandra (48) arrancou suspiros de seus seguidores na internet. Flávia posou belíssima com um look fashionista e surpreendeu a web com a beleza.

No seu perfil do Instagram, Flávia Alessandra compartilhou uma sequência de fotos mostrando sua produção fashion, e recebeu um elogio especial do amado, Otaviano Costa (49), que exaltou a beleza de sua esposa.

Para o dia em São Paulo, Flávia Alessandra apostou em uma produção atual, ela combinou um vestido branco midi com botas de cano longo, uma das tendências de 2022.

Nos comentários da publicação, Otaviano Costa aproveitou para se declarar para a amada: "UAU, GENTE! Ainda bem q é a minha esposa…", escreveu, e logo foi seguido por uma fã que disse: "Sortudo você!", brincou.

Veja o look de Flávia Alessandra:

Fotos na banheira

Flávia Alessandra chamou a atenção ao mostrar uma sessão de fotos. Nas imagens, a famosa aparece com uma super produção com cabelos ondulados e look casual chique. "Não há dias cinzentos para quem sonha colorido", escreveu ela na legenda, que aparece em uma banheira com uma camisa branca aberta sem sutiã, um shorts amarelos e completou com um salto.

