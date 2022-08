Flávia Alessandra monta look com top amarrado e deixa decote à mostra

Atriz Flávia Alessandra surgiu arrasadora usando cropped ousado em vídeo mostrando o look do dia

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 12h25

A atriz Flávia Alessandra (48) causou com mais um de seus looks nada discretos e básicos. Nesta terça-feira, 09, a famosa deu o que falar ao compartilhar um vídeo mostrando como usar peças de forma diferentes.

Vestindo um cropped preto de amarração e bem decotado, a loira deixou o seio em evidência e roubou a cena na rede social. "1 look, 2 jeitos de usar. Contem pra mim, com ou sem jaqueta?", disse a esposa de Otaviano Costa (49).

Ao se mostrar deslumbrante e mega estilosa com a roupa, Flávia Alessandra logo arrancou elogios dos internautas. "Perfeita demais", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao verem o look da famosa.

Ainda nas últimas semanas, a atriz esbanjou beleza e boa forma durante sua viagem pelos EUA. Para visitar os parques e curtir Nova York, a musa apostou em peças curtinhas, que deixam suas curvas torneadas em evidência.

Filha de Flávia Alessandra se forma na faculdade

No último final de semana, a filha de Flávia Alessandra com Marcos Paulo (1951-2012), Giulia Costa (22), formou-se na faculdade. Na ocasião, a jovem compartilhou fotos em que aparece recebendo o carinho da mãe, do padrasto, que considera como pai, Otaviano Costa, e da irmã, Olívia. Nas imagens, publicadas no Instagram, ela apareceu usando beca e celebrando a formatura em Cinema.

"Fim. Formada! Obrigada por tanto, família. Não conseguiria sem vocês", declarou Giulia Costa na legenda da publicação.

